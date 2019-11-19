Бангкок, , 09:31 — REGNUM Министр обороны Южной КореиЧон Гён Ду призвал КНДР возобновить рабочие переговоры с США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра.

Известно, что данное заявление было сделано на заседании министров обороны стран-членов АСЕАН в Бангкоке во вторник 19 ноября.

Во время своего выступления министр обороны Южной Кореи акцентировал внимание на том, что после северокорейско-американского саммита в Ханое выполнение межкорейских договоренностей в военной сфере приостановилась.

Чон Гён Ду отметил, что правительство Южной Кореи продолжит сотрудничать и вести диалог с КНДР для обеспечения взаимного доверия между странами. А также добавил, что рабочие переговоры и третий двусторонний саммит поспособствуют денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове.