Кампала, , 09:24 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что правительство страны привержено обеспечению свободных и справедливых выборов 2021 года. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

«Что касается политической ситуации в стране в преддверии выборов 2021 года, правительство привержено обеспечению свободных и справедливых выборов. Соответствующие правительственные органы занимаются реформами, необходимыми перед выборами», — сообщил Мусевени в своем аккаунте в Твиттере после встречи с делегацией Европейского союза в Уганде во главе с послом ЕС в Уганде Аттилио Пацификом, прошедшей 16 ноября.

Мусевени также похвалил страны Европейского союза за то, что они уделяют особое внимание торговле, а не финансовой помощи, когда речь идет об Уганде.

«Это привело к тому, что наши доходы от торговли с Европейским союзом за последние несколько лет фактически утроили помощь ЕС Уганде. Торговля является бесплатной, потому что каждая участвующая сторона получает выгоду. Я призываю посланников ЕС привлечь больше европейских компаний для инвестирования в Уганду и воспользоваться преимуществами готового к торговле рынка», — добавил он.