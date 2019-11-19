Тбилиси, , 09:18 — REGNUM В Грузии не стихают протестные настроения. Сегодня, 19 ноября, оппозиционные демонстранты не намерены прекращать митинги и вновь установили палатки перед зданием грузинского парламента в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

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Напомним, накануне полиция разогнала очередной митинг у здания парламента Грузии, однако несколько десятков участников протестной акции вновь расставили палатки в центре грузинской столицы.

«Ничего не меняется и протест с требованием отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе продолжается», — заявил один из лидеров партии «Европейская Грузия» Акакий Бобохидзе.

По словам одного из протестующих Давида Махарадзе, демонстрации будут продолжаться в непрерывном режиме до тех пор, пока Бидзина Иванишвили не покинет правительство.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за отказа части депутатов голосовать за пропорциональную избирательную систему предстоящих в будущем году выборов в парламент Грузии 18 ноября в Тбилиси демонстранты устроили очередной митинг и заблокировали здание парламента. Протестующие потребовали отставки кабинета министров и проведения досрочных парламентских выборов. Власти бросили против митингующих полицейский спецназ, который митинг разогнал. В результате, по данным МИД страны, были задержаны 37 человек. Им предъявлены обвинения в неповиновении полиции и хулиганстве.

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