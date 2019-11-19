Амстердам, , 09:15 — REGNUM Пакистанец Юнаид И. (Junaid I.), который готовил покушение на известного голландского политика Геерт Вилдерс, приговорён к тюремному сроку в 10 лет. Суд сочёл доказанным, что И. готовил убийство с террористическими намерениями. И. приговорён к значительно более длительному сроку, чем требовала прокуратура. Прокуратура просила назначить И. наказание в виде лишения свободы на шесть лет.

По мнению суда, И. своими действиями намеревался поставить под угрозу свободу слова в Голландии. Убив Вилдерса, он бы удалил из общественной видного политика, лишив того возможности отстаивать свои взгляды. Суд напомнил, что И. собирался совершить своё покушение в одном из парламентских зданий; т. е. «по сути в сердце демократии», заявил суд.

В том случае, если бы И. осуществил своё намерение, он не просто убил бы Вилдерса, но совершил бы преступление, которое оказало бы огромное воздействие на голландское демократическое общество в целом. Убийство Вилдерса, по мнению суда, могло бы заставить других политиков отказаться от отстаивания своих взглядов, а также вызвало бы в Голландии и за её пределами чувства ужаса и страха.

Двадцатисемилетний И. в августе 2018 г. приехал из Парижа в Гаагу, где он был задержан на главном железнодорожном вокзале. Накануне он на Фейсбуке поместил ролик, в котором объявил, что собирается совершить покушение на Вилдерса или на голландский парламент. Мотивом для его действий стало решение Вилдерса организовать конкурс карикатур на пророка Мухаммеда. Суд в своём решении в качестве отягчающего обстоятельства учёл возможность рецидива. По мнению суда, из телефонных разговоров, которые И. вёл со своей матерью, уже находясь в тюрьме, явствует, что он не отказался от намерений убить Вилдерса.

Сам И. в первый день суда отрицал своё намерение убить Вилдерса и утверждал, что он хотел только помещать проведению конкурса карикатур. По его словам, когда он записывал ролик на Фейсбук, он был во власти эмоций. Суд нашёл, что это заявление противоречит всем представленным доказательствам. правда, заявление подтверждается одним свидетелем, но суд сочёл его показания недостоверными.