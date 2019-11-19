Брюссель, , 09:07 — REGNUM Европейский союз осудил насилие в Гонконге и призвал полицию к «строго пропорциональной» реакции. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявила глава европейской дипломатии Федерики Могерини от имени 28 государств-членов Евросоюза.

«Любое насилие недопустимо. Меры, принимаемые силами безопасности, должны оставаться строго пропорциональными, а основные свободы, включая право мирных собраний жителей Гонконга, должны соблюдаться», — говорится в заявлении Европейского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Гонконга заблокировала протестующих студентов в кампусах политехнического университета.

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