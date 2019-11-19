Киев, 19 ноября 2019, 09:20 — REGNUM Экипажи кораблей ВМС Украины должны рассказать, какой приказ им отдало командование, и почему они не отвечали российским пограничникам, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко 18 ноября в эфире телеканала 112.ua.
По его словам, главным вопросом остаётся то, давал ли экс-президент Украины Пётр Порошенко украинским морякам приказ пройти в Азовское море или же устроить провокацию.
Напомним, ранее Россия вернула три корабля ВМС Украины, задержанные в конце 2018 года в российских территориальных водах при попытке прорыва через Керченский пролив.
Как сообщало ИА REGNUM, в МИД Украины подтвердили намерение судиться с Россией и требовать компенсации последствий украинской провокации.
Читайте ранее в этом сюжете: Киев потребует компенсации за задержание кораблей в Черном море