Киев, , 09:20 — REGNUM Экипажи кораблей ВМС Украины должны рассказать, какой приказ им отдало командование, и почему они не отвечали российским пограничникам, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко 18 ноября в эфире телеканала 112.ua.

По его словам, главным вопросом остаётся то, давал ли экс-президент Украины Пётр Порошенко украинским морякам приказ пройти в Азовское море или же устроить провокацию.

«Я был бы счастлив, если бы Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский — ИА REGNUM) поставил перед телевизором людей, которые были на этих кораблях…, особенно их командиры. И они дали ответ, был ли приказ идти на конфликт, не отвечать береговой охране», — сказал Червоненко.

Напомним, ранее Россия вернула три корабля ВМС Украины, задержанные в конце 2018 года в российских территориальных водах при попытке прорыва через Керченский пролив.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД Украины подтвердили намерение судиться с Россией и требовать компенсации последствий украинской провокации.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев потребует компенсации за задержание кораблей в Черном море