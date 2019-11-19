Могадишо, , 09:01 — REGNUM Национальная независимая избирательная комиссия Сомали (NIEC) объявила о планах заранее начать регистрацию миллионов жителей страны для участия в первых более чем за полвека народных выборах. Об этом передает VOA Africa.

Председатель NIEC Халима Исмаил Ибрагим сообщила журналистам, что комиссия начнет регистрацию избирателей в марте 2020 года в рамках кампании, которая может продлиться несколько месяцев, чтобы охватить избирателей в Могадишо и регионах. Ожидается, что всеобщие выборы в Сомали состоятся в начале 2021 года до истечения президентского срока Мохамеда Абдуллахи Мохамеда 8 февраля 2021 года.

Население Сомали оценивается в 12 миллионов, но, по словам Ибрагим, реально можно достичь и зарегистрировать только половину.

«Как минимум, мы хотим зарегистрировать от 2 до 3 миллионов сомалийцев», — сказала Ибрагим.

«Многие люди живут за пределами страны. Многие находятся в лагерях беженцев. Сомалиленд является отдельным формированием. Есть районы, которые контролирует [группа боевиков] «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), где также проживает значительное число населения», — сказала она.

Журналисты отмечают, что регистрация избирателей для непосредственного избрания своих представителей в парламент станет новшеством по сравнению с прошедшими недавно выборами. Так, на выборах 2017 года в парламентских выборах участвовали 14 000 человек, в то время как на выборах 2012 года только 135 клановых старейшин получили право выбирать депутатов.

Однако Ибрагим отметила, что до начала регистрации парламент должен одобрить проект законопроекта о выборах, который рассматривается в настоящее время. По информации журналистов, законопроект о выборах впервые за более чем 50 лет даст общественности возможность напрямую выбирать своих представителей в парламенте. Законопроект также предполагает систему пропорционального представительства, которая даст возможность партии большинства или самой большой коалиции в парламенте выбирать президента.