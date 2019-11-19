Пекин, , 09:03 — REGNUM Опасность беспорядков в Гонконге давно прогнозировалась высшим руководством КНР. Власти допускали, что некоторые лица попытаются надавить на китайскую систему госуправления, используя фактор Гонконга, заявил вице-президент партийной школы при Центральном комитете Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Се Чуньтао на пресс-конференции 19 ноября.

По его словам, ситуация в этом специальном административном районе КНР говорит о дальновидности руководства страны, которое стояло у истоков нынешней системы госуправления. Так, еще во времена Дэн Сяопина, который фактически стоял во главе государства с конца 1970-х до начала 1990-х годов, был дан прогноз об обстановке в Гонконге.

Власти предполагали, что появятся лица, которые используют Гонконг в качестве базы для вызова китайскому социализму, добавил партийный деятель.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты и беспорядки в Гонконге продолжаются несколько месяцев. 19 ноября Госсовет Китая по запросу главы гонконгской администрации Кэрри Лам сменил руководителя полиции Гонконга.

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