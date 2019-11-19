Москва, , 08:47 — REGNUM Программа визита президента России Владимира Путина в Париж, где на 9 декабря намечены переговоры «нормандской четверки», еще прорабатывается. Об этом сообщил 19 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков не ответил на вопрос, возможна ли 9 декабря отдельная встреча Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

«Программа поездки только на стадии проработки», — сказал представитель Кремля ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Париже пройдет очередной саммит с участием президентов России, Украины и Франции, а также главы правительства ФРГ, посвященный урегулированию на Украине. Такой формат встреч назван «нормандским». Ранее все стороны подтвердили готовность к переговорам.

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