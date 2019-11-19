Киев, , 08:53 — REGNUM Украина будет добиваться от России выплаты компенсаций в связи с задержанием кораблей в Чёрном море, заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, сообщило 18 ноября «Радио Свобода».

По ее словам, в ближайшее время Украина обследует корабли, возвращённые российской стороной.

«Впереди у нас очень тщательная экспертиза проверки этих судов. Сначала надо их увидеть, в каком они виде, не была из них изъята техника, оборудование, документация. То есть много элементов, которые потом могут составлять вещественные доказательства. И только на основании этого, как будет решение арбитражного трибунала, можем говорить о каких-либо суммах», — рассказала она.

Напомним, ранее Россия вернула Украине три корабля ВМС Украины, задержанные в Чёрном море в конце 2018 года.

Два катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» были остановлены пограничниками в российских территориальных водах при попытке прорыва в район Керченского пролива. Экипажи кораблей позже были переданы украинской стороне в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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Как сообщало ИА REGNUM, Украина намерена судиться с Россией в рамках Международного трибунала Организации Объединенных Наций по морскому праву. Первое заседание суда запланировано на 21 ноября 2019 года.

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