Томск, , 08:35 — REGNUM Шегарский район Томской области возглавил региональный депутат Александр Михкельсон. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Томской области.

Депутаты Шегарского района избрали нового главу муниципалитета на пятилетний срок 19 ноября. До этого Михкельсон являлся депутатом Законодательной думы Томской области.

Помимо Михкельсона конкурсный отбор на этот пост проходил директор Информационно-технического центра Томской области Павел Тайдонов. В итоге 11 депутатов из 12-ти проголосовали за Михкельсона, один воздержался.

Напомним, прежний глава района Вольдемар Маргерт досрочно покинул свой пост в августе 2019 года по состоянию здоровья.

Александр Михкельсон родился в 1965 году в городе Асино Томской области. В 1987 году окончил Томский инженерно-строительный институт. Свою картеру начинал с должностей мастера и прораба строительного треста. В 2005 году стал депутатом Зырянской районной думы. С 2011 года являлся депутатом Законодательной думы Томской области.

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