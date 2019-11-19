Париж, , 08:34 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго, выдвинувшая свою кандидатуру на муниципальных выборах в 2020 году, обязуется сразу после переизбрания организовать референдум для определения правильных условий использования платформы по аренде жилья Airbnb, сообщает Le Figaro.

Анн Идальго написала главе международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, чтобы «предупредить его о рисках и последствиях» принятия частной арендной платформы в качестве одного из главных спонсоров Олимпийских игр, в то время как Париж должен провести Олимпиаду в 2024 году.

Издание отмечает, что Airbnb стал одним из главных спонсоров МОК до 2028 года.

«Мэр обязуется организовать референдум сразу после выборов, возможно, летом, чтобы, по согласованию с жителями Парижа, определить правильные условия использования Airbnb», — заявил заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар.

«Исключая значительное количество единиц жилья в Париже, Airbnb является фактором повышения цен на аренду и обострения нехватки жилья», — пояснила Анн Идальго в своем письме Томасу Баху.

«Города, принимающие Олимпийские игры, являются жертвами хищнической деятельности операторов такого типа», — добавил Эммануэль Грегуар.

Напомним, в феврале 2019 года мэрия Парижа подала в суд на платформу Airbnb, оштрафованную на 12,5 млн евро за размещение в сети тысячи незарегистрированных домов.

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