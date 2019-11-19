Амстердам, , 08:30 — REGNUM Леволиберальная голландская партия Д66 предложила дать гражданам возможность вносить изменения в законопроекты. После внесение т.н. гражданской поправки по ней должна будет проголосовать нижняя палат парламента. Такое предложение внёс депутат нижней палаты от Д66 Йоост Снеллер (Joost Sneller).

План предусматривает внесение гражданской поправки при условии, что она наберёт 70.000 подписей. 70.000 — не случайное число: это число голосов, которое требуется, чтобы получить место в нижней палате парламента. Инициатор поправки получит право выступить в парламенте в защиту своей инициативы. Д66 предлагает внести гражданскую поправку первоначально в качестве эксперимента, который должен продлится два года.

В беседе с газетой Trouw Снеллер объясняет, что его предложение выгодно отличается от референдума. По его словам, референдуме лишь позволяет избирателю сказать «да» или «нет» в конце законотворческого процесса, в то время как гражданская поправка позволила бы вносить коррективы в этот процесс на ранней его стадии.

Партия Д66 была основана в 1966 г. и тогда провозгласила своей целью демократизацию политической системы Голландии. Одним из главных пунктов её программы долгие годы было введение референдума. С 2014 по 2018 г. в Голландии действовал закон о консультативном референдуме. Единственный проведённый на его основе референдум, об Ассоциации между Украиной и Евросоюзом, стал основанием для отмены закона. Д66 активно поддержала отмену закона о референдуме, сославшись на то, что «он не принёс того, чего от него ожидали». Такая позиция вызвала резкую критику со стороны других партий и общественности.

Снеллер в этой связи подчёркивает, что его партия по прежнему выступает за обязательный референдум, однако он рассматривает идею гражданской поправки как полезное дополнение к референдуму.