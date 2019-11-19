Токио, , 08:35 — REGNUM Торговое соглашение с США ратифицировано нижней палатой японского парламента. Голосование состоялось 19 ноября, его транслировали телеканалы Японии.

Верхней палате японского парламента также предстоит ратифицировать документ. Перед голосованием там пройдут дебаты.

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Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Японии и США о заключении нового двустороннего торгового соглашения завершились в сентябре 2019 года. Япония пообещала снизить тарифы на ввозимые из США говядину и вино, а также пересмотреть политику импорта в отношении пшеницы, ячменя, орехов, кукурузы и других товаров. Американская сторона пошла на снижение и отмену тарифов по 42 пунктам. Так, США не будут поднимать пошлины на ввоз японских автомобилей.

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