Сеул, , 08:30 — REGNUM Третий раунд переговоров представителей США и Южной Кореи по вопросам распределения военных расходов проходит в Сеуле с 18 по 19 ноября. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, южнокорейскую сторону возглавил бывший зампредседатель финансового комитета Чон Ын Бо, а американскую сторону — председатель Госдепа Джеймс Дехарт.

«Чтобы достигнуть равноправного и справедливого соглашения между странами нам предстоит проделать большую работу. Я уверен, что мы сможем достичь договоренности, которая позволит укрепить альянс», — отметил представитель США на встрече с журналистами 17 ноября.

Напомним, что первый раунд переговоров по данному вопросу прошел в Сеуле, второй — на Гавайях.

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