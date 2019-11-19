Мапуту, , 08:28 — REGNUM Верховный суд Мозамбика отклонил ходатайство главной оппозиционной партии Мозамбика РЕНАМО об отмене недавно прошедших всеобщих выборов. Об этом передает информационное агентство Reuters.

В письменном судебном постановлении, размещенном на веб-сайте Конституционного совета, сообщалось, что ходатайство о якобы несправедливой победе президента Филипе Ньюси и его партии ФРЕЛИМО на выборах в октябре 2019 года было признано недействительным.

«Заявитель не представил достаточных доказательств для обоснования своей претензии», — говорится в решении суда.

Напомним, что Ньюси одержал победу, набрав 73% голосов избирателей.