Анкара, , 08:16 — REGNUM Турция начнёт новую военную операцию на северо-востоке Сирии, если этот район не будет очищен от того, кого Анкара считает террористами. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает государственное агентство Anadolu.

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Глава турецкого внешнеполитического ведомства заявил, что Соединённые Штаты и Россия не выполнили своих обязательств, оговоренных соглашениями, которые остановили турецкое наступление против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) на северо-востоке Сирии и предусматривали отход курдских ополченцев с зоны, граничащей с Турцией на северо-востоке САР. Чавушоглу призвал Вашингтон и Москву сделать то, что необходимо в рамках договоренностей.

«Если результат не будет достигнут, мы сделаем то, что должны. Как тогда, когда начали военную операцию»,— цитирует Reuters слова министра.

Добавим, что ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлял о том, что военная операция «Источник мира» в Сирии может быть продолжена, если Турция посчитает это необходимым. Он подчеркнул, что Анкара не уйдёт из САР, пока «последний террорист не покинет территорию».

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии с целью создания там буферной зоны. 17 октября США и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий на 120 часов. За это время Вашингтон пообещал обеспечить отвод курдских отрядов на 30 км от границы Турции.

Операция в Сирии была прекращена после подписания 22 октября президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом меморандума о взаимопонимании. В зоне, прилегающей к сирийско-турецкой границе в провинции Алеппо, было начато совместное патрулирование российских и турецких военных.

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