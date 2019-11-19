Курган, , 08:16 — REGNUM В Макушинском районе Курганской области стартовало формирование единого муниципального округа, в который войдёт город Макушино и 14 сельсоветов. Соответствующее решение районной думы опубликовано на официальном сайте муниципалитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В одно муниципальное образование, помимо города Макушино, войдут сельсоветы Золотинский, Казаркинский, Коноваловский, Куреинский, Моршихинский, Моховской, Обутковский, Пионерский, Садоводский, Саратовский, Сетовнинский, Степновский, Требушинненский, Чебаковский.

Публичные слушания по формированию единого муниципального образования назначены на 15 января 2020 года.

Напомним, ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал реформу местного самоуправления, назвав ныне существующую, когда на 12−13 тыс. населения работает около двух сотен управленцев, неэффективной.

Высвобожденные после административной реформы денежные средства, по словам Шумкова, пойдут на решение вопросов местного значения. Сокращённых чиновников ждёт возможность повышения квалификации или переобучения, отмечал глава региона.

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