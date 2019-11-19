Париж, , 08:10 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон осудил «нигилизм насилия» тех, кто, по его словам, «извращает» движение «желтых жилетов», а также «голоса, которые молчат и становятся соучастниками», сообщает Le Figaro.

«Когда во имя разрушения идеалов выходят на улицы, слишком много голосов молчат и затем становятся соучастниками, слишком много голосов позволяют спутать идеалы с нигилизмом насилия», — заявил глава государства во время вручения наград бывшему коммунистическому лидеру Роберту Хюэ.

Однако Эммануэль Макрон высоко оценил «братство на перекрестках» в начале этого социального движения.

Как ранее передавало ИА REGNUM, демонстрация «желтых жилетов», которая состоялась 17 ноября, собрала 28 000 человек во Франции, в том числе 4700 в Париже.

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