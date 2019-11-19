Новые угрозы и опасности: обострение конфликта в Сирии — самое важное

Анкара пригрозила возобновлением военной операции в Сирии. Глава МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, заявил, что такой вариант возможен, если Россия и США не выполнят обязательств по отводу курдских формирований из зоны безопасности.

Напомним, что Турция приостановила операцию «Источник мира» в Сирии, договорившись с США. Кроме того, 22 октября состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании. В нем, среди прочего, указано, что подразделения российской военной полиции и сирийские пограничники будут совместно патрулировать границу и содействовать выводу курдских подразделений.

Военный самолет Турции