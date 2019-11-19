Вашингтон, , 08:04 — REGNUM Медицинское обследование, которое недавно прошел президент США Дональд Трамп, планировалось заранее. Об этом 18 ноября заявил главный врач Белого дома Шон Конли, сообщает Bloomberg.

По словам Конли, политик не жаловался ни на какие-либо боли в груди, и никакие серьезные проблемы со здоровьем президент не имеет. Врач объяснил, что недавнее обследование здоровья Трампа было стандартной процедурой.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп сообщил о досрочном прохождении ежегодного медицинского обследования.

Читайте ранее в этом сюжете: Спекуляции о здоровье президента США опасны для страны — пресс-секретарь