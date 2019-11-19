Кигали, , 08:19 — REGNUM Президент Руанды Поль Кагаме заявил, что Руандийские силы обороны (RDF) продолжат исполнять свои обязательства по поддержанию мира и безопасности в стране и защите ее границ.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Кагаме, который также является главнокомандующим вооруженных сил Руанды, сделал данное заявление во время церемонии награждения 320 военнослужащих, прошедших подготовку в лагере Бугесера.

Лидер страны особо отметил военнослужащих, избравших своей профессией службу в вооруженных силах Руанды, а также выразил свою удовлетворенность тем, как взаимодействуют между собой граждане страны и силы обороны Руанды.

Напомним, что Руандийские силы обороны (RDF) являются национальными вооруженными силами, сформированными после окончания геноцида в 1994 году.