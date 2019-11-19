Джуба, , 08:35 — REGNUM Глава католической церкви папа римский Франциск объявил, что посетит Южный Судан в следующем году без указания точной даты. Он также призвал стороны конфликта в стране преодолеть имеющиеся разногласия.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, папа активно следит за ситуацией в восточноафриканской стране и всячески пытается способствовать разрешению ситуации. К примеру, в апреле этого года неожиданно для всех глава католической церкви опустился на колени и поцеловал ноги президента Южного Судана Салвы Киира и лидера оппозиции Риека Мачара, которые прибыли в Рим для совершения совместной молитвы.

Католическая церковь Южного Судана поприветствовала визит папы в страну. Однако, как сообщается, детали визита неизвестны.

«Визит папы — благословение для нас. Глава католической церкви объявил, что если в стране будет сформировано правительство, он приедет, чтобы благословить правительство и народ Южного Судана», — отметил Джастин Бади Арама, архиепископ столицы Южного Судана города Джубы.

Католическая церковь Южного Судана также пытается участвовать в политической жизни. Во время очередной воскресной мессы архиепископ Джастин Бади Арама обсуждал мирное соглашение, достигнутое между двумя сторонами, а также затронул положения, по которым согласия достигнуть пока не удалось. Напомним, что власти и оппозиция, подписавшие мирное соглашение, договорились сформировать коалиционное правительство до февраля следующего года.

Архиепископ Джубы призвал стороны не забывать о своей роли в стране.

«Мы устали. Наши лидеры должны учесть прежде всего страдания, с которыми приходится сталкиваться гражданам, и поставить их выше своих политических интересов. Проблема в том, что между ними нет взаимодоверия, у них нет определенной цели, к тому же им не хватает политической воли. Президент Киир заявляет, что не допустит к власти Риека Мачара. Однако им нужно стать смелее. Нам нужны регулярные визиты и проведение совместных встреч. Это продемонстрирует их вовлеченность в проблемы страны и народ сможет им доверять», — подчеркнул архиепископ.

Южносуданский архиепископ добавил, что будушее страны находится в руках двух человек,

и призвал лидеров не забывать, что они несут отвественность перед гражданами Южного Судана и Богом.