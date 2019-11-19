Челябинск, , 07:51 — REGNUM В Челябинске 19 ноября будет избран новый мэр. Решение о том, кто станет новым градоначальником, примут депутаты гордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заседание думы начнётся в 11:00 по местному времени (09:00 мск). Депутатам предложены три кандидатуры, в том числе врип мэра Наталья Котова, которая имеет наибольшие шансы победить и за которую уже решили голосовать единороссы.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидатуры были отобраны по итогам собеседования претендентов с членами конкурсной комиссии. Всего на пост мэра изначально претендовали 16 человек разной степени подготовленности и адекватности.

Пост главы города освободился в конце июня. Ранее мэром был Владимир Елистратов.