Гавана, , 07:45 — REGNUM Больше половины работавших в Боливии кубинских сотрудников здравоохранения вернулись на Кубу после государственного переворота в южноамериканской республике и прихода к власти противников экс-президента Эво Моралеса. Об этом 18 ноября сообщается на сайте МИД Кубы.

По данным ведомства, на Кубу вернулись еще 207 врачей, а всего с момента кризиса вернулся 431 сотрудник системы здравоохранения Кубы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября на Кубу из Боливии прибыли первые 224 кубинских врача.

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