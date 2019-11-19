Оренбург, , 07:45 — REGNUM В Оренбургской области решили ответить на сокращение федеральных подразделений МЧС усилением пожарной службы в населенных пунктах и созданием структуры регионального уровня, которая будет финансироваться из областного бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Оренбуржья.

Решение об усилении региональной пожарной охраны принял губернатор Денис Паслер. В мае 2019 года вышло распоряжение МЧС о сокращении 53 пожарных. На базе постов, которые подверглись сокращению сотрудников, решено создать региональные подразделения. Нести противопожарную службу будут 63 человека. Каждое областное подразделение обеспечат дополнительной единицей пожарной техники.

«Это позволит обеспечить своевременное реагирование пожарных подразделений и повысить защищенность сельского населения Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций и пожаров», — отметили в пресс-службе губернатора.