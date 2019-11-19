Курган, , 07:39 — REGNUM Бывший заместитель губернатора Курганской области Александр Константинов занял пост директора департамента промышленности и инфраструктуры в правительстве Российской Федерации. Соответствующие распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте правовой информации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, после досрочного ухода по собственному желанию с поста губернатора Алексея Кокорина в начале октября 2018 года, вскоре расстался с должностью и Александр Константинов, который занимал в правительстве Зауралья пост директора департамента, промышленности, транспорта, связи и энергетики.

Отметим, что Александр Константинов был заместителем губернатора Курганской области с ноября 2015 года по октября 2018 года.