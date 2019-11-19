Киев, , 07:39 — REGNUM Властям Украины необходимо отойти от политики и начать соблюдать закон для прекращения войны в Донбассе, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, действующей власти Украины необходимо сделать выводы из ошибочной политики предыдущих властей при президенте Петре Порошенко.

«Она должна проанализировать ситуацию, которая была в 2014 году на Украине… Хватит оценивать людей по принципу «ваши — наши», — заявил Кузьмин.

Кузьмин добавил, что украинским властям стоит отказаться от политических оценок ситуации в Донбассе и вернуться в правовое поле.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября глава украинской Рады Дмитрий Разумков заявил, что встреча в «нормандском формате», которая должна состояться 9 декабря, должна дать ответ на вопрос об особом статусе Донбасса. Он подчеркнул, что закон об особом статусе начнут разрабатывать лишь после «нормандской» встречи.

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