Ла-Пас, , 07:27 — REGNUM Безопасный выезд из Боливии в Мексику для 24 политиков из партии «Движение к социализму» гарантирует временное боливийское правительство. Об этом 18 ноября заявила новый министр иностранных дел республики Карен Лонгарик, сообщает газета El Deber.

По словам Лонгарик, мексиканские власти уже обратились в МИД республики с просьбой подготовить вылет политиков из Боливии в Мексику. Глава внешнеполитического ведомства Боливии не стала называть их имена, отметив только то, что они являются высокопоставленными членами партии. Лидером «Движения к социализму» является бывший боливийский президент Эво Моралес, который в настоящее время находится в Мексике.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября власти Испании осудили эскалацию насилия в Боливии.

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