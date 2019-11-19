Порт-о-Пренс, , 07:20 — REGNUM Четыре человека получили огнестрельные ранения в ходе протестных акций в гаитянской столице Порт-о-Пренсе, сообщает Associated Press.

По данным агентства, в протестной демонстрации принимали участие несколько сотен человек. В ходе акции началась стрельба, в результате которой пострадали журналист, сотрудник полиции и двое демонстрантов. Пострадавших госпитализировали, в настоящее время полиция разыскивает стрелков.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Гаити возобновились регулярные протестные акции, нередко перераставшие в уличные беспорядки. Протестующие выступают против политики действующего президент Жовенеля Моиза и призывают его уйти в отставку. В начале ноября Госдеп США поддержал Моиза и призвал к диалогу действующие власти Гаити и оппозицию.