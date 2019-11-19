Вашингтон, , 07:07 — REGNUM Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с послом США при ЕС Гордоном Сондландом могли прослушивать российские спецслужбы. Об этом заявил сотрудник американского посольства в Киеве Дэвид Холмс на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

Стенограмма показаний, которые Холмс дал еще в начале ноября, была обнародована 18 ноября. Заседание Конгресса было посвящено процедуре импичмента президента США. По словам Холмса, темой телефоного разговора Трампа и Сондланда была готовность властей Украины начать расследование в отношении Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США и возможного противника Трампа на выборах 2020 года.

Сотрудник посольства также отметил, что Сондланд разговаривал с президентом США по мобильному телефону. На вопрос Холмса об угрозе прослушивания, Сондланд заявил почти все сети на Украине связаны российскими компаниями и могут прослушиваться Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл заявил, что решение о заморозке военной и финансовой помощи Украине исходило непосредственно от президента Дональда Трампа.

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