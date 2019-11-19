Иерусалим, , 06:57 — REGNUM Израильские ПВО сбили четыре ракеты, запущенные с территории Сирии по Голанским высотам, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Был зафиксирован пуск четырех ракет со стороны Сирии по израильской территории, которые были перехвачены системой противовоздушной обороны Израиля», — говорится в сообщении.

Армейская пресс-служба подчеркивает, что ни одного попадания ракет по Израилю не произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Израиль сообщил о срабатывании сирены на Голанских высотах, предупреждавшей о возможном обстреле. Однако других подробностей инцидента не приводилось.

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