Москва, , 06:23 — REGNUM Открываются новые пункты гумпомощи населению на территории востока и севера Сирии. Расширением гуманитарной миссии занимаются служащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Об этом сообщает РИА Новости.

Гумпомощь доставляется по земле и по воздуху — с помощью военно-транспортных самолетов Ил-76. По словам сотрудников ЦПВС, регион находится на грани гуманитарной катастрофы.

«На территорию населенного пункта Камышлы военно-транспортной авиацией прибыл гуманитарный груз в количестве 15 тонн», — сообщили в ЦПВС.

В гуманитарную помощь входят мука, рис, сахар, чай и предметы первой необходимости. Этого объема будет достаточно для проведения шести акций в населенных пунктах.

Напомним, 30 октября президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия поможет сохраниться христианским общинам в Сирии. При этом президент отметил, что Российская Федерация, находясь в Сирии, оказывает помощь не только христианам, но и представителям ислама.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия поможет сирийским христианам сохранить свои святыни — Путин