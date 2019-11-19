Токио, , 06:13 — REGNUM «Плотные» переговоры, касающиеся решения территориального спора и заключения мирного договора с Россией, будет продолжать правительство Японии. Об этом 19 ноября заявил на пресс-конференции журналистам генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.

Суга дал положительную оценку результатам, которых оба государства достигли в последние годы. По его словам, такими конкретными достижениями являются рост товарооборота между РФ и Японией, а также появление пилотных проектов на Курильских островах.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября в рамках речи на внеочередной сессии японского парламента премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о своей готовности прийти «к расцвету» отношений между Россией и Японией после решения территориального вопроса.

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