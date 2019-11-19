Вашингтон, , 06:11 — REGNUM Заморозку военной и финансовой помощи Украине со стороны США инициировал лично президент Дональд Трамп, заявил заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл на закрытых слушаниях в палате представителей Конгресса США. Стенограмма с его пояснениями была обнародована 18 ноября.

По его словам, вопрос обсуждался 23 июля на встрече заместителей руководителей ключевых ведомств, занимающихся внешней политикой. Тогда, пояснил Хейл, представители административно-бюджетного управления сообщили о полученном ими указании президента и и.о. руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни заморозить помощь Украине.

Заседание, когда Хейл свидетельствовал по этому вопросу, прошло в начале ноября. Слушания проходили в рамках процедуры импичмента президента США.

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