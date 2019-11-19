Пекин, , 06:08 — REGNUM Китайский авианосец прошёл через Тайваньский пролив для проведения исследовательских испытаний и рядовых тренировок в водах Южно-Китайского моря, сообщает 18 ноября агентство Синьхуа.

Как сообщил пресс-секретарь ВМФ Народно-Освободительной армии Китая, организация межрегиональных испытаний и учений китайского авианосца является рядовым событием на этапе строительства судна и не носит каких-либо иных специфических целей, а также никак не связана с какими-либо политическими событиями, заявил пресс-секретарь военного ведомства Чан Девэй.

Напомним, что в апреле 2017 года в Китае на воду был спущен второй авианосец, который в отличие от первого, «Ляонина», является полностью китайской разработкой. «Ляонин» же представляет из себя переработанный советский авианесущий крейсер «Варяг», купленный у Украины в 1998 году.

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