Сеул, , 05:56 — REGNUM Два гражданина Южной Кореи были в составе экипажей трех катеров, захваченных йеменскими хуситами в Красном море, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в южнокорейском МИД.

Сообщается, что из трех захваченных хуситами судов, два принадлежат Южной Корее. На этих судах также находились два гражданина этой страны. Других подробностей источник агентства не сообщил.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября йеменские хуситы захватили три катера на юге Красного моря. Судя были отбуксированы в порт Салиф. По данным йеменского телеканала Al-Masirah, захваченные суда ранее принадлежали Саудовской Аравии.

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