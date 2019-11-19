Пекин, , 05:49 — REGNUM Решение Верховного суда Гонконга о признании запрета на ношение масок участниками протестных акций является неконституционным, заявил 19 ноября официальный представитель комитета по законодательству постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган КНР) Цзан Тевэй. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что Пекине остались не удовлетворены слишком большой самостоятельностью суда Гонконга, поскольку она сильно ослабила власть местной администрации, и, кроме того, не соответствует решениям ПК ВСНП.

«Некоторые члены ВСНП выразили серьезную неудовлетворенность этим, а комитет по законодательству и труду ПК ВСНП выразил в связи с этим серьезную озабоченность», — отметил Тевэй.

Ранее Госсовет Китая по запросу главы гонконгской администрации Кэрри Лам сменил руководителя полиции Гонконга.

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