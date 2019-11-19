Пхеньян, , 05:48 — REGNUM Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Рыбпромхоз «25 августа» и новое рыбоперерабатывающее предприятие в Тхончхоне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе посещения Рыбпромхоза северокорейский лидер отметил, что предприятие должно заботиться не только о результатах своей трудовой деятельности, но и о жизни работников и их семей. Он также осмотрел оборудование обоих предприятий и помещения для хранения рыбы. Ким Чен Ын также отметил, что рыбная промышленность Северной Кореи должна достигнуть таких же высоких показателей, как и сельское хозяйство в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября северокорейский лидер Ким Чен Ын руководил учениями по высадке десанта. Он отметил высокий уровень боевой подготовки десантных войск и подчеркнул, что вооруженным силам КНДР необходимо чаще проводить учения в обстановке, приближенной к боевой.

Читайте ранее в этом сюжете: Ким Чен Ын руководил учениями десантных войск в КНДР