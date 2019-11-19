Владивосток, , 04:38 — REGNUM Спасательное судно Тихоокеанского флота РФ (ТОФ) «Игорь Белоусов» примет участие в совместных учениях России и Вьетнама по спасению аварийной подводной лодки в декабре 2019 года, сообщает пресс-служба ТОФ.

«Игорь Белоусов» примет участие в совместном российско-вьетнамском учении по оказанию помощи экипажу аварийной подводной лодки, лежащей на грунте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учения пройдут в декабре 2019 года в Южно-Китайском море. Экипаж корабля уже завершает подготовку к предстоящим учениям.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года водолазные специалисты спасательного судна ТОФ «Игорь Белоусов» впервые совершили спуск на глубину 317 метров с выходом на грунт. Ранее рекордной считалась глубина 200 метров.