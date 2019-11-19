Пекин, , 04:16 — REGNUM Госсовет Китая по запросу главы гонконгской администрации Кэрри Лам сменил руководителя полиции Гонконга, сообщает агентство «Синьхуа».

"Госсовет КНР 19 ноября постановил назначить Дэн Бинцяна комиссаром полиции и освободить от этой должности Лу Вэйцуна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что китайские власти приняли решение о смене главы полиции Гонконга по запросу Кэрри Лам и приняли предложенную ей кандидатуру.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября госсекретарь США Майк Помпео выразил «серьезную обеспокоенность» ситуацией в Гонконге. Он призвал китайские власти выполнять обязательства перед жителями автономии. Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся беспорядков в Гонконге.

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