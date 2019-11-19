Иерусалим, , 04:01 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и обсудил смену позиции Вашингтона по еврейским поселениям на палестинской территории на Западном берегу Иордана. Об этом израильский премьер заявил на своей странице в Twitter.

«Глава правительства (Израиля — прим. ИА REGNUM) поблагодарил Трампа и сказал ему, что тот исправил историческую ошибку», — говорится в сообщении.

Действия Вашингтона по поддержке Израиля Нетаньяху сравнил с недавним признанием Голанских высот израильской территорией и переносом посольства США в Иерусалим.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября госсекретарь США Майк Помпео заявил, что поддерживает создание еврейских поселений на территории Палестины, в том числе и на Западном берегу реки Иордан. Это заявление уже вызвало осуждение со стороны ЕС, который считает строительство еврейских поселений на палестинской территории нарушением международного права.

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