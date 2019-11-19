Рамалла , , 04:18 — REGNUM Признание законности еврейских поселений на Западном Берегу реки Иордан резко осудил в своем заявлении секретарь исполкома Организации Освобождения Палестины (ООП) Саиб Орейкат, 18 ноября сообщает палестинское информационное агентство Maan.

По мнению Орейката, США нарушает нормы международного права, бросая прямой вызов мировой безопасности. Он добавил, что американские власти постоянно пытются заменить международное право на «закон джунглей». Глава исполкома ООП призвал мировое сообщество принять все необходимые меры для сдерживания безответственного и опасного поведения США.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября власти Иордании осудили заявление госсекретаря США Майка Помпео признать законными израильские поселения на Западном берегу реки Иордан.

Читайте ранее в этом сюжете: Египетские власти считают незаконными израильские поселения в Палестине