Москва, , 02:35 — REGNUM Частицы урана, найденные экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на незадекларированном объекте в Иране, не заслуживают того внимания, которое им уделяют. Об этом заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, следы урана, появившиеся на объекте 15−30 лет назад, «никакого отношения к угрозе распространения ядерного оружия не имеют. Тема не заслуживает того внимания, которое ей уделяется».

Ульянов отметил, что это рутинный случай и «такие ситуации возникают постоянно, и решаются эти вопросы в рабочем порядке».

Ранее МАГАТЭ в опубликованном отчете заявило о превышении Ираном допустимых запасов тяжёлой воды.

Напомним, 6 ноября Михаил Ульянов призвал США к спасению ядерной сделки с Ираном.

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