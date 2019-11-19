Пхеньян, , 02:31 — REGNUM Северная Корея не собирается вести диалог с Соединенными Штатами из-за нежелания Вашингтона отказываться от совместных военных учений с Сеулом, говорится в заявлении председателя Комитета КНДР за мир в АТР Ким Ен Чхор, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«США, не бросив враждебную амбицию против нас, преследуют только выигрывание времени, тайно и явно пытаясь преодолеть трудный момент перед концом этого года и началом нового года», — заявил он.

В заявлении отмечается, что Вашингтон делает вид, будто заинтересован в денуклеаризации Корейского полуострова, однако продолжает планировать совместные с Южной Кореей военные учения и не намеревается снимать санкции с КНДР.

«Нам нечего спешить, и мы не настроены сесть за столом с США, прибегающими к уверткам, как сейчас… Теперь будем взимать соответствующий долг за каждый пункт заслуги, которой президент США более года гордится при всей возможности», — подчеркивает Ким Ен Чхор.

Как сообщало ИА REGNUMм, 18 ноября Южная Корея и США решили перенести запланированные ранее военные учения, чтобы поддержать дипломатические усилия в переговорах с КНДР. Отмечалось, что решение было принято в связи с неоднократными призывами Пхеньяна об отмене учений ради проведения саммита глав США и КНДР, намеченного на декабрь.

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