Киев, , 02:17 — REGNUM На Украине готовы встретить зимние холода, даже если контракт с «Газпромом» по транзиту газа в Евросоюз не будет продлён, заявил 18 ноября украинский министр энергетики Алексей Оржель.

«Украина этой зимой даже без транзита не замерзнет», — сказал глава минэнерго в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.

Добавим, объём газа в хранилищах Украины в конце сентября оценивался более чем в 20 млрд кубометров. По мнению главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, этих запасов хватит для прохождения отопительного сезона случае прекращения транзита российского газа в Евросоюз по территории Украины с 2020 года.

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