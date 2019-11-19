Иерусалим, , 02:15 — REGNUM Израиль приветствуют заявление госсекретаря США Майка Помпео, в котором он поддержал создание еврейских поселений на территории Палестины. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей странице в Facebook.

«Израиль выражает глубокую признательность президенту США Дональду Трампу, госсекретарю Помпео и всей администрации Соединенных Штатов за их твердую позицию», — говорится в заявлении израильского премьера.

Нетаньяху добавил, что США взяли «важный политический курс», который якобы исправляет историческую ошибку.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября госсекретарь США Майк Помпео поддержал создание еврейских поселений на территории Палестины. По его мнению, это решение Израиля не нарушает международное право.

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