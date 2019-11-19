Кишинёв, , 02:13 — REGNUM Премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил о готовности его правительства к улучшению стратегического партнерства с Россией. Как передает ИА REGNUM, об этом Кику заявил на встрече с послом России в Молдавии Олегом Васнецовым.

Они отметили важность активизации разностороннего диалога, в том числе посредством Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, последнее заседание которой состоялось в сентябре прошлого года. Тогда же был утвержден ряд инициатив по развитию экономических отношений, а теперь было решено их реализовать.

«Наше технократическое правительство хочет установить дружеские отношения со всеми партнерами Республики Молдова. Для нас важно восстановить партнерство с Российской Федерацией и повысить уровень взаимного доверия», — заявил глава правительства Молдавии.

Среди ключевых вопросов, представляющих взаимный интерес — решения по экспорту молдавской сельскохозяйственной продукции в Россию, выдача разрешений перевозчикам и развитие двустороннего сотрудничества в социальной сфере.

Напомним, на этой неделе премьер Молдавии Ион Кику отправится в Москву. Это будет его первый визит в должности премьера.