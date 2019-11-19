Брюссель, , 02:03 — REGNUM Позиция ЕС в отношении израильских поселений на Западном берегу Иордана неизменна. Об этом 18 ноября заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщается на сайте Европейской службы внешних связей.

Могерини назвала политику Израиля в отношении поселений незаконной и не соответствующей международному праву. Она напомнила, что мирное решение по данному вопросу было закреплено в резолюции Совета Безопасности ООН №2334.

Представитель ЕС призвала израильскую сторону прекратить любую поселенческую деятельность на территории Палестины.

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти заявили, что отменяют свое предыдущее решение о незаконности израильских поселений на Западном берегу Иордана.

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