Иерусалим, , 01:59 — REGNUM Посольство Соединенных Штатов в Израиле призвало граждан США быть осторожными из-за возможных нападений на американцев в Иерусалиме, в секторе Газа и на Западном берегу Иордана из-за недавнего заявления госсекретаря Майка Помпео. Об этом сообщила пресс-служба американского диппредставительства.

«Посольство США советует американцам в ходе поездки в Иерусалим, на Западный берег реки Иордан и в сектор Газа сохранять высокий уровень осторожности… Отдельные лица или группы, выступающие против заявления госсекретаря, могут попытаться атаковать американские госучреждения, интересы США и граждан Соединенных Штатов», — говорится в заявлении.

Среди возможных мест, где «отдельные лица или группы» могут устроить нападение, называются публичные мероприятия, гостиницы и кафе, популярные у граждан США, места поклонения, а также объекты туристической инфраструктуры. Также посольство запретило всем американским госслужащим поездки к вышеозначенным объектам.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября госсекретарь США Майк Помпео поддержал строительство израильских поселений на территории Палестины. Отметим, что ООН считает контроль Израиля над палестинскими территориями «оккупацией» и нарушением международного права.

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